FC Barcelona: Emotionale Botschaft an ter Stegen

Beim Einlaufen trugen die Spieler der Blaugrana am Mittwochabend ganz besondere Shirts. Bei dem dunkelblauen T-Shirt war auf der Vorderseite das Vereinslogo zu sehen und dazu stand geschrieben: „Molta forza capità“ - und auf der Rückseite noch einmal auf Deutsch: „Bleib stark Kapitän.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Ter Stegen fällt lange aus

Ter Stegen hatte sich am Sonntag beim LaLiga-Spiel gegen den FC Villarreal (5:1) schwer verletzt und einen vollständigen Riss der Patellasehne im rechten Knie erlitten. Der Nationaltorhüter soll wohl mindestens acht Monate ausfallen.

Auch Gavi und Olmo im Stadion

In Person von Wojciech Szczesny haben die Katalanen offenbar bereits Ersatz gefunden. Der polnische Keeper soll seinen Einjahres-Vertrag in den kommenden Tagen unterschreiben und am Donnerstag den Medizin-Check absolvieren.