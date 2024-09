Spanische Medien heben Geste von Hansi Flick hervor

Der 59 Jahre alte Barca-Coach soll sein Top-Talent Marc Bernal im Krankenhaus besucht haben, wie der katalanische Rundfunksender CCMA in seinem Format Barça Reservat berichtet. Der 17-Jährige hatte sich zuvor im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden zugezogen .

Flick schenkt Talent Buch mit besonderer Widmung

Bernal wurde vom FC Barcelona ausgebildet und ist seit dieser Saison im Profikader der Katalanen. Flick ließ ihn vor seiner schweren Verletzung in jedem La-Liga-Spiel auflaufen.

Erst am Mittwoch, bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit Monaco (ab 21 Uhr im LIVETICKER) gab sich Flick an der Blessur eine Mitschuld: Er hätte beim spanischen Verband dafür plädieren sollen, den Schützling nicht für Olympia zu nominieren - habe es aber nicht getan, weil er sich als neuer Coach nicht in der Position gefühlt hätte. Auch das selbstkritische Bekenntnis wurde von spanischen Medien positiv hervorgehoben.