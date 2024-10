Bayern-Spiel in Gefahr? FC Barcelona bangt um Wunderkind

Nach der vorzeitigen Abreise von der spanischen Nationalmannschaft liegt bei Lamine Yamal eine genaue Diagnose vor. Wie der FC Barcelona am Montag bekannt gab, hat sich der 17 Jahre alte Angreifer eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Zur genauen Ausfalldauer von Yamal machten die Katalanen keine Angaben.

In der kommenden Woche ist das Team von Trainer Hansi Flick in der Champions League gegen den FC Bayern gefordert. Am darauffolgenden Wochenende steigt der Clásico gegen Real Madrid.