Der Marktwert des "spanischen Kimmich" explodiert schon

Der FC Barcelona hat ein neues Top-Talent: Hansi Flick setzt in der bisherigen Saison auf den erst 21-jährigen Marc Casadó. Er erinnert an einen deutschen Nationalspieler.

Der 21-Jährige soll laut der Marca in der Kabine bereits als „spanischer Kimmich“ bezeichnet werden. Das mag an gewissen Ähnlichkeiten im Aussehen liegen, aber auch an der Spielweise des jungen Mittelfeldspielers - und an seinem unbändigen Ehrgeiz. Casadó soll von taktischen Aspekten wie der Positionierung oder der Laufwege des Gegners „besessen“ sein.