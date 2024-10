Bayern-Ikone adelt Flick!

Trainerlegende Jupp Heynckes findet lobende Worte für Barca-Trainer Hansi Flick. Die Spielweise seines neuen Klubs erinnert einen alten Kollegen an beste Bayern-Zeiten.

Heynckes war einst selbst in Spanien tätig und trainierte dort unter anderem Barca-Rivale Real Madrid. Was ihm bei Flick auffalle: "Hansi ist ein Kümmerer, er sucht die Kommunikation." Außerdem seien seine Spieler "richtig fit", Stürmerstar Robert Lewandowski stehe dafür als Paradebeispiel. Dessen Sturmkollege Raphinha sei unter Flick "aufgeblüht" und setze "nun konstant gut um, was er früher angedeutet hat".