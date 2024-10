Mbappé-Überraschung perfekt!

SPORT1 05.10.2024 • 20:22 Uhr Kylian Mbappé pausiert im französischen Nationalteam, steht bei Real Madrid aber nicht nur im Kader - sondern sogar in der Startelf. Eine Tatsache, die vor allem bei einem seiner Trainer für Unverständnis und Verwirrung sorgen dürfte.

Zwischen den Verantwortlichen der französischen Nationalmannschaft und jenen von Real Madrid herrschen aktuell leichte Dissonanzen. Grund dafür: Die Berufung von Kylian Mbappé in den Kader der Königlichen für das Ligaspiel gegen den FC Villarreal am Samstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Knapp zwei Stunden vor der Partie war die Überraschung dann endgültig perfekt: Mbappé steht sogar in der Startelf.

Dabei hatte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps den Superstar am vergangenen Donnerstag nicht für die anstehenden Länderspiele gegen Israel in Budapest (10. Oktober) und gegen Belgien in Brüssel (14. Oktober) nominiert. Denn eigentlich galt der Angreifer als angeschlagen.

Laut L‘Équipe führten Deschamps und Mbappé kurz vor der Entscheidung ein Gespräch, in dem der Offensivspieler mitgeteilt haben soll, sich nicht zu 100 Prozent fit zu fühlen und sich noch erholen zu müssen. Demnach hatte er nach der 0:1-Pleite in der Champions League gegen OSC Lille ein schlechtes Körpergefühl, welches am Ende den Ausschlag für den Trainer der Équipe Tricolore gegeben haben soll, Mbappé nicht zu nominieren.

„Ich bin nicht hier, um Risiken einzugehen“, hatte Deschamps, dessen Team sich auch mit dem medizinischen Team der Königlichen ausgetauscht hatte, den Verzicht auf den Superstar begründet.

Französischer Stab von Entscheidung überrascht

Die Entscheidung von Ancelotti, Mbappé am Wochenende dennoch in den Real-Kader zu berufen, kam für den französischen Stab in der Folge überraschend und löste demnach großen Unmut aus. Zumal auch Ancelotti auf seiner Pressekonferenz erklärt hatte, das Problem bei dem Offensivkünstler sei „nicht zu hundert Prozent behoben“.