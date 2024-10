Presse feiert Barca: "Die Welt wird über die Kinder von Flick sprechen"

SPORT1 27.10.2024 • 13:03 Uhr Demütigung für Real Madrid! Nach dem beeindruckenden Erfolg des FC Barcelona im Clásico ist die Presse voll des Lobes für Hans Flick – und sieht den Beginn einer neuen Ära.

Doppelpack Robert Lewandowski, Traumtor Lamine Yamal und ein Treffer des derzeit nicht zu stoppenden Raphinha – der anfangs ausgeglichene Clásico entwickelte sich für Real Madrid zunehmend zu einem Horror-Abend. Symbolisch dafür stand, dass Superstar Kylian Mbappé rekordverdächtige acht Mal ins Abseits lief.

Während die spanischen Medien mit Real Madrid hart ins Gericht gingen, gab es auf der anderen Seite Lobeshymnen auf Barcelonas deutschen Trainer Hansi Flick und dessen „Abwehr aus dem Lehrbuch“. So hat die Presse reagiert:

SPANIEN

MARCA: „Flick zerstört Real Madrid. Die Azulgrana untergräbt die Schwächen der Blancos mit einer Abwehr wie aus dem Lehrbuch. Flicks Mannschaft erteilt im Bernabéu eine taktische Lektion. Sie liefen mehr und besser als eine Mannschaft von Real Madrid, die in der ersten Halbzeit gut mithalten konnte, aber in der zweiten Halbzeit komplett einbrach. Vor allem Mbappé kam schlecht weg. Er stand achtmal im Abseits und brachte die Fans zur Verzweiflung [...] Barça denkt schon über einen Vertrag auf Lebenszeit mit Flick nach. Der Deutsche hat im Sommer eine Handvoll junger Spieler geholt und bringt sie dazu, wie Engel zu spielen. Ehre für Flick, ein brillanter Trainer, ein netter Kerl, der eine kaputte Mannschaft innerhalb von nur drei Monaten umgekrempelt hat.“

AS: „Barca zermalmt Madrid in der zweiten Halbzeit durch Tore von Lewandowski und je ein Tor von Lamine und Raphinha. Die Ankunft von Flick hat Barcas Größe wiederhergestellt. Sein Plan und seine Mannschaft sind dieser Madrider Mannschaft weit überlegen. Mbappé schwächelte, war im Spinnennetz von Flicks Abseits gefangen und nutzte gute Chancen nicht [...] Hansi Flick hat Barcelona eine Aura der Normalität verliehen, die in einer Mannschaft, die vor kurzem noch in einem Vulkan lebte, unvorstellbar war.“

SPORT: „Flicks Barca demütigt Real Madrid! Ein kaiserliches Barça hat Real Madrid in Flicks erstem offiziellen Clásico vernichtend besiegt und damit eine unvergessliche Woche beendet, die einen Hauch von Zykluswechsel zurücklässt. Nach dem Sieg gegen die Bayern verkündet der totale Fußball von Flicks Barca den Zustand der Euphorie unter den Barcelonistas.“

EL MUNDO: „Flick hat innerhalb weniger Monate aus einem fußballerisch toten Mann eine mutige und optimistische Mannschaft gemacht. Barca ging kein Risiko ein, war im Pressing besser als Madrid und nahm den Blancos ihre liebste Kunst: den Angriff. Egal, welche Waffe sie für das Duell gewählt hätten, Madrid hätte verloren.“

Flick-Woche „grandios“ statt „groß“

MUNDO DEPORTIVO: „Die Mannschaft von Flick hat sich in der zweiten Halbzeit noch einmal gesteigert, um mit sechs Punkten Vorsprung die Tabellenspitze zu behaupten. Einmal mehr hat sie der Welt gezeigt, dass das Talent von La Masia unendlich ist. Vinícius wird den Ballon d‘Or gewinnen, aber die Welt wird nur über den Fußball von Barça und die Kinder von Flick sprechen.“

LA VANGUARDIA: „Barca lässt Madrid in Trümmern zurück. Das Barca der Teenager muss man sehr ernst nehmen. In einer Woche, die im Vorfeld als ‚große Woche‘ bezeichnet wurde, mochte Flicks Team das Wort ‚groß' nicht und degradierte es zu ‚grandios‘. Barca ist wiedergeboren worden, dank eines deutschen Trainers, dank eines prächtigen Fünftels an Spielern aus La Masia und dank der Wiedergeburt von Spielern, die einst nur ein Schatten ihrer selbst waren.“

ENGLAND

TELEGRAPH: „Real Madrid erleidet eine Demütigung: Barcelona randaliert im Bernabéu.“

DAILY MAIL: „Die Mannschaft von Carlo Ancelotti ging mit einer Serie von 42 ungeschlagenen Spielen in La Liga in die Partie, aber sah sich einer entschlossenen Blaugrana-Mannschaft gegenüber, die in der Defensive sehr gut ausgebildet war und im Angriff verheerend agierte.“

THE SUN: „Mbappé erlebt in seinem ersten Clásico einen Albtraum, während Lewandowski Barca mit einem Doppelschlag ausrasten lässt.“

WEITERE STIMMEN

GAZZEZTTA DELLO SPORT (Italien): „Hansi Flick wird sein Debüt im Clásico nie vergessen. Der deutsche Trainer gewann in seiner ersten Schlüsselwoche auf der Barcelona-Bank mit 4:0 im Bernabéu, nachdem er Bayern München mit 4:1 geschlagen hatte. Ein verdientes und unerwartetes Ergebnis, das Real Madrid sehr weh tut. Sie waren geschockt, wurden vom Publikum ausgebuht und von einem tödlichen Barca niedergeschlagen. Frisch, dynamisch, frech, unaufhaltsam mit einer Mischung aus Jung und Alt.“

YAHOO SPORTS (USA): „Real Madrids Galácticos werden im Clásico von Barcelonas kühnen Fallen und wütenden Angriffen gedemütigt.“