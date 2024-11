Ancelotti zu Mbappes Krise: "Problem haben wir alle"

Real mit zwei Heimniederlagen am Stück

Der spanische Meister und Titelverteidiger in der Königsklasse kassierte jüngst zwei heftige Heimniederlagen: Im Clasico gegen den FC Barcelona ging Real mit 0:4 unter, in der Champions League setzte es eine 1:3-Pleite gegen AC Mailand. Mbappé, Königstransfer des Sommers, ging mit unter. Bislang hat er nur sechs Liga-Tore erzielt, davon drei per Elfmeter und nur einen Treffer in den letzten sechs Einsätzen. Viel zu wenig für die Ansprüche des Franzosen.