Barca-Star unter Flick "völlig entfesselt"

Jules Koundé macht in Belgrad sein wohl bestes Spiel im Barcelona-Trikot. Die spanische Presse lobt den Franzosen - und erklärt, was sich bei ihm durch Hansi Flick geändert hat.

„Koundés verrückte Nacht im kleinen Maracana “, titelte die AS nach Barcas 5:2-Erfolg am vergangenen Mittwoch.

Assist-Hattrick für Koundé

„Koundés bestes Spiel im Barca-Trikot“

Die Sport fügte an, dass der ehemalige Sevilla-Spieler „schon seit Wochen auf einem hohen Niveau spiele“ und sowohl in der Offensive als auch in der Defensive tolle Leistungen erbringe. Er werde „immer präziser, immer tödlicher“, so lautet die Analyse.