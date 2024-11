Real-Boss wütet wegen Vinicius - und schickt rührende Worte an Kroos

„Wir sind stolz auf Spieler wie Vinícius. Für viele ist er der beste Spieler der Welt“, sagte Florentino Pérez zu Beginn seiner Rede: „Lieber Vini, ich möchte, dass du weißt, dass Real Madrid stolz auf dich ist, auf alles, was du in vielen Fällen zu Unrecht ertragen musstest. All das hat dich zu dem Spieler gemacht, der du bist“.