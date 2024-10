Ballon d'Or: Ein Abend voller Neid und Missgunst

Die seltsame Stimmung hatte bereits Stunden vor der Gala ihren Anfang genommen. Rund 3000 Schaulustige und Fans hatten sich am roten Teppich eingefunden, um ihre Stars zu sehen. Dabei stimmten große Teile der Menge immer wieder Sprechchöre für Vinícius und Real Madrid an. Auch Schmähgesänge gegen den FC Barcelona waren zu hören.

Buhrufe für Barca-Delegation

Im Theater war von Wut derweil wenig zu spüren – zu gediegen ging es dort unter all den Fußball-Promis und Altstars zu. Doch die Absage der Madrilenen sorgte hier für zumindest merkwürdige Szenen. Denn es wurden ja tatsächlich Stars aus Madrid geehrt – in Abwesenheit. Carlo Ancelotti wurde als bester Trainer ausgezeichnet, Kylian Mbappé hätte neben Harry Kane die Gerd-Müller-Trophäe erhalten sollen.

Event ohne Spannung

Dem Preisträger merkte man indes an, dass ihn einige im Weltfußball nicht für den wahren Sieger halten. Artig bedankte sich Rodri bei all jenen Journalistinnen und Journalisten, die ihn gewählt hatten. Als er gefragt wurde, ob es nochmal etwas ganz Besonderes für ihn sei, sich gegen Real-Stars wie Vinícius und Jude Bellingham durchgesetzt zu haben, bejahte dies der 28-Jährige und erklärte: „Ich bin ein ganz normaler Kerl. Ich liebe es, Fußball zu spielen und mit meinen Mitspielern zu arbeiten.“

Fans wittern Verschwörung

Nach der Gala lehrte sich das Theater an der Seine dann auch vergleichsweise schnell. Von einer rauschenden Nacht war nicht viel zu spüren. Karl-Heinz Rummenigge, der zuvor mit bewegenden Worten an seinen verstorbenen Freund Franz Beckenbauer erinnert hatte, verließ die Veranstaltung ebenso schnell wie Harry Kane und verschwand in einem Minibus in der Pariser Nacht.

So ging der eigentlich glänzende Abend in Paris seltsam zu Ende. Auch weil sich Vinícius selbst via X aus dem entfernten Madrid meldete: „Ich mache es noch zehn Mal, wenn es sein muss. Sie sind noch nicht bereit“, schrieb der Brasilianer. Eine Kampfansage an all jene, die seiner Ansicht nach seine Qualität in diesem Jahr nicht zu schätzen wussten.