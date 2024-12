Deutet Messi seine Sensations-Rückkehr an?

Lionel Messi ist beim FC Barcelona längst eine lebende Legende. Jetzt spricht der Argentinier über seine prägendsten Begleiter - und lässt am Ende Raum für Spekulationen.

Eine Weltmeisterschaft, acht Ballon’Or-Trophäen, vier Champions-League -Siege und zehn spanische Meisterschaften. Es ist nur ein Bruchteil der Titel, die in der Vitrine von Lionel Messi stehen und ihn zu einem der besten Spieler der Fußball-Geschichte machen. Wenn ein solcher Spieler den Großteil dieser Trophäen auch noch mit einem Klub gewinnen kann, macht es diesen zu einer unumstrittenen Vereinslegende.

21 Jahre lang, von seinem 13. bis zu seinem 34. Lebensjahr spielte Messi für den FC Barcelona . Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums der Katalanen sprach der Superstar bei Mundo Deportivo nun über seine erfolgreiche Zeit in Barcelona.

„Was mir in den Sinn kommt, sind sicherlich die vielen schönen Erinnerungen an die Zeit, die ich im besten Klub der Welt verbracht habe“, blickte Messi zurück. Dabei machte der Argentinier jedoch vor allem zwei damalige Wegbegleiter aus, die eine prägende Rolle gespielt hätten.

Messi schwärmt von Guardiola und Ronaldinho

„Ich glaube, es gibt zwei, die mich aus unterschiedlichen Gründen sehr geprägt haben. Pep (Guardiola, Anm. d. Red.), weil ich ihn viele Jahre lang als Trainer hatte und wir unglaubliche Dinge erreicht haben, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und Ronaldinho, er hat mir in meinen ersten Momenten in der ersten Mannschaft sehr geholfen, wie er mich aufgenommen und mir geholfen hat“, schwärmte Messi vom Ex-Bayern-Trainer und der brasilianischen Ikone.