Real Madrid tobt nach Vinicius-Szene: Aber übersehen sie ein Bellingham-Detail?

Real Madrid geht auf Konfrontationskurs mit den spanischen Schiedsrichtern - und führt auf den eigenen Plattformen sogar Beweisfotos an.

„3:3: Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung verhindert den Sieg von Real Madrid“, lautet die Überschrift des Spielberichts auf der vereinseigenen Homepage. Ursächlich für den Groll war eine Szene in der zweiten Halbzeit, in der Vinicius Junior von Gegenspieler Abdul Mumin vermeintlich elfmeterreif gefoult worden war.

Auch Bellingham in Vinicius-Szene involviert

Nach Ansicht der TV-Bilder sah „der Elfmeter für mich sehr klar aus“, sagte Trainer Carlo Ancelotti in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Womöglich übersah er dabei allerdings einen kuriosen Aspekt: Mumin traf Vinicius zwar erkennbar, doch auch dessen Mitspieler Jude Bellingham - der im Kampf um den Ball ebenfalls ausholte - erwischte den Real-Angreifer am Bein. Und das sogar den Bruchteil einer Sekunde früher.

Real hatte in dieser Saison bereits häufig die Leistung der Schiedsrichter kritisiert und regelmäßig Videos auf dem vereinseigenen Fernsehsender Real Madrid TV ausgestrahlt, in denen die Fehler der Schiedsrichter aufgezeigt wurden.

Madrid reist nach Katar

Nun geht es für die Madrilenen erstmal auf weite Reise. Am Mittwoch steht im Lusail-Stadion in Katar gegen den mexikanischen Klub CF Pachuca das Finale um den Interkontinental-Pokal an. Trotz langer Verletztenliste ist Ancelotti guter Dinge.