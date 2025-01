Barca jubelt über Olmo-Erlösung - Laporta flippt aus

Präsident Joan Laporta jubelte obszön, Trainer Hansi Flick freute sich für sein Team: Das vorläufige Happy End in der Posse um die Registrierung von Dani Olmo und Pau Víctor sorgt beim FC Barcelona für große Erleichterung.

„Der ganze Verein ist sehr glücklich über die Entscheidung“, sagte Flick nach dem Erreichen des Supercup-Finals in Dschidda/Saudi-Arabien.

Laporta wird offenbar ein bisschen zu emotional

Die Hängepartie hatte Medienberichten zufolge bereits auf die Stimmung in der Kabine gedrückt. „Nicht nur ich bin glücklich, auch sie sind glücklich“, sagte Flick. Die frohe Kunde erreichte das Team am Mittwochabend im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Halbfinale. Bereits im Finale am Sonntag darf Olmo wieder spielen.