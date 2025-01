Bellingham löst Rudelbildung aus! Provokation von Real-Star hat Folgen

Der Ex-BVB-Star traf beim 3:0-Sieg im saudi-arabischen Dschidda zum erlösenden 1:0 für die Madrilenen (63.), in der Nachspielzeit leistete er sich dann einen Aussetzer.

Real-Star Bellingham provoziert

Nicht nur Maffeo, sondern gleich mehrere RCD-Profis stürmten auf Bellingham zu. Die Szene beruhigte sich kurz, danach wurde das Spiel kurz an- und endgültig abgepfiffen, die Wortgefechte und Schubsereien gingen aber munter weiter.

„Maffeo erklärt den Krieg - und verliert ihn“

In Spanien teilte die Bellingham-Szene die Medien in zwei Lager: Die Real nahestehende Marca giftete: "Maffeo erklärte den Krieg und verliert ihn."

Der Rechtsverteidiger, auf seiner Seite naturgemäß viel mit FIFA-Weltfußballer Vinícius zu tun bekam, habe „gleich zu Beginn des Spiels den Krieg erklärt und damit halb Madrid in den Wahnsinn getrieben“, schrieb Marca und lobt, dass Vinícius im Gegensatz zu seiner Tätlichkeit gegen Valencia zuletzt ruhig geblieben sei.

Maffeo habe zwar das Duell ggen den spielerisch eher blassen Viní gewonnen, „aber er verlor den Krieg gegen Bellingham, Lucas und Asencio, die mit dem Sieg in der Tasche auf ihn losgingen.“ Vor allem das Trio hatte sich in der Rudelbildung mit dem Argentinier angelegt bzw. diese überhaupt erst ausgelöst.

Auch as -Journalist Alfredo Relano schimpfte, Maffeo habe sich „zur Witzfigur“ gemacht.

„Hässliche Geste“ von Bellingham

Ganz anders sah es Mundo Deportivo , wo über eine „hässliche Geste“ von Bellingham geschrieben wurde: "Es scheint, dass Real Madrid kein ruhiges Spiel spielen kann. Gerade als Rodrygo das dritte Tor erzielte, als das Spiel bereits entschieden war, ging der Engländer an Maffeo vorbei und gab ihm eine Art Ohrfeige, eine Geste, die dem mallorquinischen Spieler überhaupt nicht gefiel."

Bellingham erlöst Real Madrid

Ein Eigentor des Slowaken Martin Valjent (90.+3) und Rodrygo (90.+5) sorgten in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten des Rekordmeisters, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand.

Barca wieder mit Olmo gegen Real?

Im Endspiel erwartet Real nun höchstwahrscheinlich auch Dani Olmo in der Startelf Barças. In der Posse um die Registrierung des ehemaligen Leipzigers hatte es unmittelbar vor dem Halbfinale gegen Athletic Bilbao (2:0) am Mittwoch die frohe Kunde gegeben: Der spanische Nationalspieler und sein Teamkollege Pau Víctor dürfen vorerst wieder auflaufen, bis es ein endgültiges Urteil gibt.