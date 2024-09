Üble Entgleisung von Bellingham? Real-Star droht Ärger!

Jude Bellingham ist am Samstag beim 4:1-Sieg von Real Madrid gegen Espanyol Barcelona offenbar übers Ziel hinausgeschossen.

Nachdem der englische Superstar in der 81. Minute wegen Meckerns die Gelbe Karte gesehen hatte, ließ er seinem Unmut angeblich freien Lauf und beleidigte Schiedsrichter José Luis Munuera Montero.

„You‘re a piece of shit“ (übersetzt: „Du bist ein Stück Scheiße“) soll der 21-Jährige auf Englisch in Richtung des Referees gesagt haben. Dies legen TV-Aufnahmen nahe. Der Schiedsrichter bekam von der Szene nichts mit.

Bellingham vergreift sich im Ton

Es war nicht das erste Mal, dass sich der ehrgeizige Bellingham im Ton vergriffen hat. In LaLiga wurde sogar einmal wegen eines ähnlichen Vorfalls ein Lippenleser auf Bellingham angesetzt, damals soll er Mason Greenwood als Vergewaltiger bezeichnet haben. Damals wurde keine Bestrafung ausgesprochen.

Auch in der Bundesliga war Bellingham davor mit einer verbalen Entgleisung auffällig geworden. So lederte er 2021 nach der 2:3-Pleite der Borussia gegen die Bayern in einem Interview gegen Schiedsrichter Felix Zwayer.