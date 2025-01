“Die Flick-Maschine kehrt zurück!” - die Pressestimmen zum Barca-Kantersieg

SPORT1 27.01.2025 • 10:45 Uhr Der FC Barcelona zeigt dem FC Valencia die Grenzen auf. Die Presse reagiert prompt - SPORT1 fasst die internationalen Stimmen zusammen.

Der FC Barcelona hat den abstiegsbedrohten FC Valencia am späten Sonntagabend nach allen Regeln der Kunst vermöbelt und mit 7:1 aus dem eigenen Stadion geschossen. Fünf Tore erzielte das Team von Trainer Hansi Flick allein in der ersten Halbzeit, bereits nach 24 Minuten stand es 4:0 - das nächste Spektakel nach der famosen Aufholjagd in der Champions League gegen Benfica Lissabon.

Doppelt wichtig für die Katalanen, die in der spanischen LaLiga aus den letzten acht Partien nur sechs Punkte holten und in der Tabelle gegenüber den beiden Madrider Klubs Real und Atlético deutlich an Boden verloren haben. Die internationale Presse zeigt sich von der kleinen Wiederauferstehung Barcas wiederum beeindruckt und spricht prompt eine Warnung an deren kommenden Gegner aus. SPORT1 fasst die Stimmen zusammen.

Spanien

Sport: Die Flick-Maschine kehrt in La Liga zurück und vernichtet Valencia. Barca hat allen Grund, wieder an den Titel zu glauben. Der Rückstand auf Madrid ist mit sieben Punkten zwar noch groß, aber die Dimensionen der Blaugrana sind grenzenlos.

Marca: Barca im Dampfwalzen-Modus. Die Katalanen zeigen gegen Valencia eine denkwürdige erste Halbzeit und beendeten damit ihre Durststrecke in LaLiga. Die Flick-Elf, die mehrere Änderungen in der Startelf vornahm, ging mit einer 5:0-Führung in die Pause. De Jong, Ferran Torres, Raphinha und Fermín, der einen Doppelpack erzielte, sorgten dafür, dass Valencia in dieser Saison viel zu leiden haben wird.

Mundo Deportivo: Das Team aus Barcelona, das sich wie eine Dampfwalze bewegt, macht mit einer fulminanten ersten Halbzeit deutlich, dass der Saisonstart kein Zufall war. Nach drei Niederlagen in den letzten drei Heimspielen musste Barca vor den eigenen Fans gewinnen. Und das gelang mit Bravour gegen eine Mannschaft aus Valencia, die wegen ihrer prekären Tabellenposition in der Krise steckt.

England:

Daily Mail: Barcelona hat Valencia im Estadi Olimpic Lluis Companys mit 7:1 zerstört.

Italien

Gazzetta dello Sport: Barca ist nicht zu stoppen. Die Flick-Elf fand plötzlich zu sich selbst und fegte Valencia vom Platz. Der 7:1-Sieg kann als Warnung für Atalanta dienen, das am Mittwoch im Olympiastadion erwartet wird.

Corriere dello Sport: Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Atalanta hat der FC Barcelona Valencia mit einem 7:1-Kantersieg überrollt. Trotz einer schwachen Leistung des Teams von Hansi Flick sorgten die Blaugrana mit fünf Toren von Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphina und einem Doppelpack von Fermin Lopez bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Österreich