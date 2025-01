Flicks verlängerter Arm bei Barca: "Sie nennen mich Pitbull"

Nach der Roten Karte gegen Wojciech Szczesny im Finale der Supercopa gegen Real Madrid (5:2) herrschte rege Betriebsamkeit beim FC Barcelona . Während Gavi noch mit Schiedsrichter Jesús Gil Manzano diskutierte und Barca die Einwechslungen von Inaki Pena und Dani Olmo vorbereitete, setzte plötzlich Youngster Marc Casadó zu einem Sprint an die Seitenlinie an.

Barca-Trainer Hansi Flick beorderte den 21 Jahre jungen defensiven Mittelfeldspieler zu sich, um mit ihm die taktischen Umstellungen nach dem Platzverweis zu besprechen. Zurück auf dem Feld gab Casadó den neuen Plan in Unterzahl an seine Teamkollegen weiter. Und Stars wie Raphinha und Lewandowski lauschten gebannt den Worten des jungen Mittelfeldjuwels.

Casadó glänzt als „verlängerter Arm von Flick“

Er selbst krönte schon vor dem Platzverweis seine starke Leistung als Taktgeber und Balleroberer im defensiven Mittelfeld mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 5:1 von Raphinha, den er mit einem öffnenden Steilpass auf die Reise geschickt hatte. Es war bereits seine sechste Torvorlage in der laufenden Saison.

Barcas neuer „Titan im Mittelfeld“

„Casadó vermittelt auf dem Spielfeld bei allem, was er tut, Führungsqualitäten“, stellte auch die Real-nahe Zeitung Marca anerkennend fest. Für die Sport war er ein „Titan im Mittelfeld“, der seine Teamkollegen mit seinen Anweisungen anleitete.

Schon in der Vorsaison zählte der in Barcas Kaderschmiede La Masia ausgebildete Mittelfeldspieler häufiger zum Profikader, doch Flicks Vorgänger Xavi schenkte ihm nur selten sein Vertrauen. Es reichte jeweils nur zu zwei Kurzeinsätzen in La Liga und der Champions League.