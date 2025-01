Sergio Ramos: Das stille Ende eines kontroversen Stars

Eine ungewisse Zukunft

Der Abschied von Real Madrid

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem Spieler und Präsident Florentino Pérez verliefen zäh, und am Ende zog der Verein sein Angebot für eine Verlängerung zurück. Ramos zeigte sich bei seiner Abschiedsrede sichtlich emotional und ließ keinen Zweifel daran, dass er gerne geblieben wäre.

Es war ein Ende, das nicht zu den Erfolgen passte, die Ramos und Real gemeinsam gefeiert hatten. Trotz der Differenzen bleibt Ramos für viele Fans jedoch ein Held, der oft in den entscheidenden Momenten den Unterschied ausmachte.

Unvergessen: Sein legendäres Kopfballtor in der Nachspielzeit des Champions-League-Finals 2014 gegen Atlético Madrid, das den Weg zu Reals “Décima” ebnete.

Ein zerrissenes Comeback

Die Rückkehr schien perfekt, doch die Realität war komplizierter. Der Verein befand sich in einer sportlichen Krise, kämpfte gegen den Abstieg, und Ramos konnte der Mannschaft nicht den erhofften Halt geben.

Ein plötzlicher Abschied

Zwischen Legende und Bösewicht

Besonders in Erinnerung bleibt das Champions-League-Finale 2018, in dem Ramos durch ein Foul Mohamed Salahs Schulterverletzung verursachte und so den besten Spieler des Gegners vorzeitig aus dem Spiel nahm.