Wegen Olmo: Brisante Worte des Barca-Kapitäns

Im Zusammenhang mit der gescheiterten Registrierung von Europameister Dani Olmo fürchtet Barca-Kapitän Raphinha negative Folgen in künftigen Transferverhandlungen.

Im Zusammenhang mit der gescheiterten Registrierung von Europameister Dani Olmo fürchtet Barca-Kapitän Raphinha negative Folgen in künftigen Transferverhandlungen.

Das Desaster um Dani Olmo und Pau Victor beim FC Barcelon a geht auch an den Spielern des Klubs nicht spurlos vorbei.

Dass sowohl Europameister Olmo als auch Mittelstürmer Victor wegen der enormen finanziellen Probleme nicht für die Rückrunde registriert werden konnten, könne für Barcelona negative Folgen haben, so Raphinha.

Raphinha: „Ich würde darüber nachdenken“

Beide wären nach aktuellem Stand die komplette Rückrunde für Barca gesperrt und dürften in keinem Wettbewerb für die Blaugrana auflaufen.

Flick: „Es ist nicht einfach für Dani und Pau Victor“

Er wisse nicht, ob es Barca nun schwerer haben werde, neue Spieler zu verpflichten. Er stellt aber klar: „Wenn ich weiß, was hier passiert und aufgrund dessen, wie groß der Klub ist, unterschreibe ich den Vertrag. Daran habe ich keine Zweifel.“

Flick räumte aber ein, dass die Situation für beide Seiten schwierig sei. „Es ist nicht einfach für Dani und Pau Victor, auch nicht für das Team“, so der ehemalige Bundestrainer: „Pau Victor hat sich in den vergangenen Monaten sehr verbessert und Dani Olmo ist ein exzellenter Spieler, den wir natürlich vermissen, weil er in jedem Spiel den Unterschied ausmachen kann.“