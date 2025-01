Wettskandal bei Sevilla: Spanischer Nationalspieler festgenommen

Wegen angeblichen Wettbetrugs ist der spanische U21 -Nationalspieler Kike Salas am Dienstag festgenommen worden.

Laut Medienberichten wurde der 22-Jährige vom FC Sevilla nach der polizeilichen Maßnahme bereits dem Haftrichter in seinem Wohnort Morón de la Frontera vorgeführt, später durfte Salas unter Auflagen wieder gehen.

Karten häuften sich zum Saisonende

In der Schlussphase der vergangenen Saison wurde der Innenverteidiger allein in den letzten zehn Spielen siebenmal verwarnt. Für Sevilla ging es zu diesem Zeitpunkt in La Liga um nichts mehr, weder mit Blick nach oben noch nach unten.