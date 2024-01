Zirkus statt Tore: Der 95-Millionen-Flop von Manchester United

Der Brasilianer, der im Sommer 2022 für eine horrende Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United gewechselt war, stürzte in den vergangenen Jahren von der einen Krise in die nächste. . Dabei hatte für den Außenstürmer mit drei Toren in den ersten drei Premier-League-Spielen noch alles einen guten Anfang genommen. Seitdem kamen aber nur noch fünf Treffer und drei Assists hinzu.