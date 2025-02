FC Barcelona: Ist das Flicks nächster Superstar?

Der letzte Barca-Spieler, dem in einem Spiel ein doppelter Doppelpack an Treffern und Vorlagen gelang, war Lionel Messi im Oktober 2019. López ist zugleich mit seinen 21 Jahren und 260 Tagen der jüngste Spieler der Katalanen, der dieses Kunststück vollbracht hat, seit Bojan Krkic 2008. Der Kroate galt einst als „nächster Messi“.

Nun wandelt López zumindest statistisch gesehen auf den Spuren des argentinischen Offensivstars. Und Trainer Hansi Flick gerät bei López ins Schwärmen. „Die Dynamik, die er in das Spiel bringt, war spektakulär“, sagte der 59-Jährige nach dem deutlichen Sieg in La Liga .

López kam 2016 in die Jugendakademie der Katalanen, spielte zuvor in der Jugend von Betis Sevilla. In jungen Jahren bewies auch die Familie, dass sie dem Talent den Sprung in den Profifußball zutrauten.