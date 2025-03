Der Grund, warum Barca Kimmich nicht braucht

Es war ein imposanter Moment, als Marc Casadó aus der großen Jubeltraube emporstieg. Nachdem sich der Youngster von den zahlreichen ihn in die Höhe hievenden Gratulanten gelöst hatte, küsste er symbolisch das Wappen seines Vereins - das des FC Barcelona . Voller Zufriedenheit strahlte er daraufhin in die Kameras.

Barcelona nicht zu stoppen - Casadó furios

Die Partie endete mit 4:0 für die Blaugrana , neben Casadó hatte zuvor auch Gerard Martín sein erstes Tor für Barcelona erzielt. In der zweiten Halbzeit machten Abwehrchef Ronald Araújo und Stürmerstar Robert Lewandowski den Deckel drauf - doch am Sonntagnachmittag stand alles im Zeichen von Casadó und Martín.

Casadó wollte Barcelona verlassen

Nach Videostudium soll Flick für einen Verbleib des Spaniers gestimmt haben. „Am Ende habe ich den Vertrag mit der Idee verlängert, in der ersten Mannschaft zu bleiben“, fuhr Casadó fort - der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Neben seinem Premierentor steuerte der junge Spanier in dieser Saison bereits sieben Torvorlagen bei, hat wettbewerbsübergreifend 22 Partien bestritten.

Selbst von „einem denkwürdigen Filmdebüt, vergleichbar mit den Oscars“ ist die Rede. „Er behauptet sich still und leise, kämpft bis zum Ende und zeigt, dass er weit mehr als nur ein unterstützender Spieler in diesem Team sein kann und sollte“, heißt es weiter.

Wechselgerüchte um Kimmich

Eine Stützpfeiler-Rolle, die eigentlich für Joshua Kimmich bestimmt war? Kimmich, dessen Zukunft beim FC Bayern weiter ungewiss ist, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Nach dem Bayern-Gastspiel in Barcelona im Oktober wirkte es fast so, als ob sich die Medien in Barcelona nach dem 30-Jährigen sehnen würden. Schon Ex-Trainer Xavi soll Kimmich gewollt haben, mit Ex-Bayern-Coach Flick schien es naheliegend, dass die Katalanen ihre Bemühungen intensivieren.