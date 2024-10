Ist Kimmichs Weg zum FC Barcelona vorgezeichnet?

Die vier Jugendlichen freuten sich, als hätten sie gerade Barcas neuen Heilsbringer kennengelernt. Obwohl das Teamhotel des FC Bayern in Barcelona gut abgeschirmt wird und Schaulustige eigentlich keinen Zutritt haben, gelang es dem Quartett am Dienstagabend doch, sich hineinzumogeln. Ihr Ziel: Ein gemeinsames Foto mit Joshua Kimmich.

Kimmich hat Sonderstatus

Doch so einfach sind die Dinge natürlich nicht. Kimmich bezeichnete zwar am Dienstagabend Xavi als eines seiner Vorbilder, aber sein Weg in Richtung Barcelona ist keineswegs vorgezeichnet. Aktuell befindet er sich in Gesprächen mit der Klubführung des FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl hatte bereits Mitte September im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 verkündet, dass man Kimmich zu einem Gesicht des Vereins machen wolle.