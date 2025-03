Eines der faszinierendsten Teams Europas

Real Betis Sevilla ist neben dem FC Barcelona das formstärkste Team Spaniens. Trainer-Veteran Manuel Pellegrini hat ein formidables Kollektiv geformt, in dem einige vorher kriselnde Stars neu aufgeblüht sind.

So gut wie sie ist aktuell kein Team in Spaniens Eliteklasse - vom FC Barcelona abgesehen.

Mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf La-Liga-Spielen ist Real Betis Sevilla neben Hanis Flicks Barca derzeit das formstärkste Team. Das Highlight war der 2:1-Triumph über Real Madrid , zuletzt untermauerten die Andalusier ihren Lauf mit einem dominanten 4:0-Sieg gegen Vitória de Guimaraes in der UEFA Conference League . Was steckt hinter der phänomenalen Formkurve?

Trainer-Veteran wieder in seinem Element

Bei Betis steht seit 2020 der chilenische Übungsleiter-Veteran Manuel Pellegrini an der Seitenlinie. Der ehemalige Coach von Real Madrid und Manchester City poliert in Sevilla seinen Ruf als akribischer Trainerfuchs wieder auf, den er sich einst vor allem beim FC Villarreal erwarb. Real Betis hat der mittlerweile 71-Jährige zuletzt ebenfalls regelmäßig ins internationale Geschäft geführt. Als aktueller Tabellen-Sechster hat Betis nun auch die Champions League im Auge.

Vom Premier-League-Flop zum Schlüsselspieler

Der brasilianische Flügelspieler Antony erlebt gerade eine regelrechte Wiedergeburt in Sevilla. Bei ManUnited lief es für ihn alles andere als rund. Nachdem er 2022 für eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach England wechselte, konnte er die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Mangelnde Konstanz, Kritik an seinen Entscheidungsfindungen im Spiel sowie Verletzungen führten dazu, dass er mehr und mehr ins Hintertreffen geriet. Letztlich entschied sich United, ihn im Januar 2025 nach Betis zu verleihen - was sich für den Flügelspieler als Glücksfall herausstellen sollte.