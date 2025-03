Große Überraschung! Übertrifft ter Stegen alle Erwartungen?

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen könnte im Optimalfall bereits in einem möglichen Champions-League-Viertelfinale ins Tor des FC Barcelona zurückkehren. Dies berichtet die spanische Zeitung Sport . Demzufolge übertreffe der Rehabilitationsvorlauf die optimistischsten Erwartungen.

Ter Stegen hatte am 22. September des Vorjahres im Spiel gegen Villarreal einen Patellasehnenriss im rechten Knie erlitten und musste operiert werden. Nachdem anfangs sogar von einem Saison-Aus ausgegangen worden war, gab es früh Anzeichen, dass der ehemalige Gladbacher in der laufenden Spielzeit noch zum Einsatz kommen könnte. Rückschläge in der Reha blieben aus.