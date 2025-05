Ein Star ohne Platz: Der Schattenmann bei Real Madrid

Die Königlichen unterlagen im Endspiel dem FC Barcelona mit 2:3 nach Verlängerung – Rodrygo musste zur Halbzeit für Kylian Mbappé weichen, der wegen einer leichten Bänderdehnung zunächst nur auf der Bank saß. Dass der Brasilianer überhaupt in der Startelf stand, lag nur an dieser kurzfristigen Schonung. Mehr Symbolik geht kaum.

Alles beginnt mit Mbappé

Kommt mit Alonso die Veränderung?

Verdrängt Wirtz Rodrygo?

Dem Vernehmen nach ist Real stark an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers interessiert. Sollte Wirtz im Sommer kommen, wäre noch weniger Platz für Rodrygo. Denn in einem 4-4-2 müsste ein Offensivstar weichen – und das wäre wohl er.

Bellingham schwärmt

Trotz voller Fitness kam er in dieser Saison nur auf die achtmeisten Einsatzminuten aller Real-Spieler. In der Startelf stand er 17-mal – siebenmal weniger als Federico Valverde. Sein letztes Ligator liegt Monate zurück, am 19. Januar traf er gegen Las Palmas. In der Champions League war er zuletzt am 4. März gegen Atlético erfolgreich.