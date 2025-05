Flick trifft Entscheidung gegen ter Stegen - Kritik nach Comeback

„Szczesny wird am Dienstag gegen Inter und Real Madrid im Tor stehen“, stellte Flick auf der anschließenden Pressekonferenz klar. Damit wird ter Stegens Vertreter Wojciech Szczesny sowohl im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand als auch im bevorstehenden Clasico am nächsten Sonntag zwischen den Pfosten stehen.

Ter Stegen hatte am Samstagabend bei seiner Rückkehr nach mehr als sieben Monaten Verletzungspause einen denkbar schlechten Auftakt erwischt: Eine Hereingabe von Ivan Sanchez fälschte Verteidiger Ronald Araújo ab, der Ball segelte über den Torhüter hinweg in die lange Ecke (5.).

Kritik an ter Stegen: „Weit von seiner Bestform entfernt“

In der spanischen Presse wurde ter Stegen eine Mitschuld am Gegentor zugesprochen. Die AS urteilte: „Das Comeback des Deutschen ließ nach seinem Fehler beim 0:1 Zweifel aufkommen. Niemand verstand seine Bewegung beim 0:1, das den Torreigen für Valladolid eröffnete.“