Real Madrid: Alonsos neuer Wunschspieler

Mit großen Worten präsentierte sich Xabi Alonso am Montag den Fans von Real Madrid und der Welt.

„Ich bin der Überzeugung, dass wir Bedeutendes erreichen können. Dinge, die Real Madrids würdig sind. Würdig all der Europapokale, all der Errungenschaften im Laufe der Jahre. Die Fans sollen stolz auf die Mannschaft sein, die auf den Platz kommt“, erklärte der Spanier bei seiner offiziellen Vorstellung .

Nur wenige Tage nach Alonsos Start könnten die Königlichen den nächsten Schritt ihres Umbruchs machen und einen Wunschspieler des Trainers in die spanische Hauptstadt locken.

Wie die spanische Marca berichtet, soll der linke Flügelverteidiger bereits am kommenden Montag am Training der Madrilenen teilnehmen.

Aktuell steht Carreras noch bis 2029 bei Benfica Lissabon unter Vertrag und soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro besitzen. Eine Summe, die Real gerne reduzieren würde, allerdings stellen die Ambitionen, Carreras schon bei der Klub-WM einzusetzen, die Madrilenen vor schwierige Verhandlungen.

Füllt Carreras eine Problemposition?

Die Position des Linksverteidigers wurde beim Rekordsieger der Champions League in den vergangenen Jahren zum Problem, da Ferland Mendy und David Alaba immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Fran García war hingegen häufig nur zweite Wahl, wurde den Ansprüchen nicht gerecht.

Carreras scheint zu hoffen, bei Real den nächsten großen Schritt in seiner Karriere zu machen, zeigt sich laut Marca jedoch auch äußert dankbar gegenüber Benfica, wo er sich in der abgelaufenen Saison explosionsartig auf den Zettel internationaler Top-Teams spielte.

Bei insgesamt 50 Pflichtspieleinsätzen in Liga, Champions League und Pokal etablierte sich der 22 Jahre alte Spanier als absoluter Stammspieler und war an neun Toren direkt beteiligt. Im März dieses Jahres brachte Carreras diese Entwicklung die Auszeichnung zum Shootingstar der Saison bei Benfica ein.

Auch wenn Carreras phasenweise defensive Anfälligkeiten zeigte, überzeugte er vor allem durch seine starke Physis, Schnelligkeit, seinen starken linken Fuß bei Flanken und einem Passspiel auf Weltklasseniveau. Außerdem ist der Youngster flexibel in einer Dreier- oder Viererkette einsetzbar und kann dabei sowohl die linke Schiene als auch eine zentrale Rolle in der Innenverteidigung übernehmen.

Nicht Grimaldo! Carreras soll Alonsos Wunschspieler sein

Es sind Fähigkeiten, die Carreras zu einem mustergültigen Spieler für das bisherige System von Xabi Alonso machen und an Leverkusens Alejandro Grimaldo erinnern. Auch Grimaldo gelang bei Benfica, wo er in mehr als sieben Jahren zur festen Säule wurde, der Durchbruch, bevor es den Spanier 2023 in die Bundesliga zog.