Er wird schon als "neuer Toni Kroos" gehandelt

Der 16-Jährige zeichnet sich nicht nur durch seine starke Technik oder Spielintelligenz aus, sondern punktet auch mit einem variablen Spielerprofil. Westin kam in der laufenden Saison nicht nur in seiner angestammten Rolle im Mittelfeld, sondern auch als Innenverteidiger und sogar als Stürmer zum Einsatz.

„Seele eines Spielmachers“

In Spanien spricht man bereits vom „neuen Toni Kroos“. Die spanische Zeitung as schwärmt von Westins „außergewöhnlichen Ballgefühl, taktischem Gespür und bemerkenswerten Vielseitigkeit“.

Der Schwede sei ein Mittelfeldspieler „mit einem Hauch von Box-to-Box und der Seele eines Spielmachers. Er besticht durch seine gute Ballbehandlung und seine dominante Physis“, analysierte die as weiter.

Westin besitzt die schwedische Staatsbürgerschaft und ist aktuell Teil der schwedischen U16-Nationalmannschaft, wo er bisher auf zwei Einsätze kommt. Seine 1,85 Meter Körpergröße geben ihm in seinen jungen Jahren bereits einen körperlichen Vorteil.

Real Madrid im Umbruch

Nach einer verkorksten Saison 2024/25 steht bei Real Madrid ein Umbruch an. An der Seitenlinie soll nach dem Abgang von Carlo Ancelotti Xabi Alonso neuen Schwung in die Mannschaft bringen. Aber auch im Spieler-Kader der Madrilenen stehen Änderungen bevor.