La Liga: Leise Flick-Kritik von Barca-Keeper

Wojciech Szczesny übt leise Kritik an Trainer Hansi Flick. Darum geht es.

Die Torhüter-Gruppe des FC Barcelona sorgt weiter für Aufsehen. Der Verein hat den bisherigen Stammkeeper Marc-André ter Stegen aussortiert und will ihn loswerden . Stattdessen soll Joan Garcìa der neue Star werden. Nun sorgt Ersatzmann Wojciech Szczesny auf einmal für Aufsehen.

Der 35-Jährige übte im YouTube-Kanal Foot Truck leise Kritik an der Taktik von Trainer Hansi Flick. Die offensive Spielweise macht dem Keeper ab und an zu schaffen.

„Das ist nicht mein Fußball. Ich schätze sehr, was Barcelona in diesem Jahr geleistet hat, und es war schön, das vom Spielfeld aus zu beobachten, aber das ist nicht mein Fußball“, sagte der Keeper.

Er überlegte in dem Gespräch ganz genau, welche Worte er wählen soll und lachte immer wieder zwischendurch.

„Diese Mannschaft könnte in verschiedenen Momenten Gefahren erkennen und nicht 90 Minuten lang genau gleich spielen. Ich verstehe das alles und würde es niemals kritisieren, denn es war wunderschön, was sie in diesem Jahr geleistet haben“, fuhr der Schlussmann fort.