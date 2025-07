Ter Stegen droht nächster Rückschlag

Ter Stegen droht erneute OP

Wie unter anderem Mundo Deportivo und Marca berichten, zieht der 33-Jährige deshalb eine erneute Operation in Betracht. Bereits im Dezember 2023 war der 33-Jährige am Rücken operiert worden und fiel drei Monate aus. Eine finale Entscheidung soll der DFB-Keeper aber noch nicht getroffen haben.

OP würde Verkauf erschweren

In Barcelona hat ter Stegen keine Zukunft mehr, was ihm auch Cheftrainer Hansi Flick in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben soll. Experten wie Markus Babbel oder Mario Basler legten ihm in der Vergangenheit einen Wechsel nahe, um seine Chancen auf den Startelfplatz für die WM 2026 nicht zu gefährden.