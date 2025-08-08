Barca-Legende löscht Reaktion auf ter Stegens Statement

SPORT1 08.08.2025 • 22:59 Uhr Marc-André ter Stegen findet klare Worte zu seiner Situation beim FC Barcelona. Sein ehemaliger Trainer Xavi reagiert.

Mit seinem ausführlichen Statement zu seiner Situation beim FC Barcelona hat Marc-André ter Stegen zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Besondere Beachtung fand dabei ein knapper, aber vielsagender Kommentar von Ex-Barca-Coach Xavi Hernández.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sempre exemplar“ - zu Deutsch: „immer vorbildlich“ - schrieb die Vereinsikone bei Instagram unter ter Stegens Beitrag. Ein Screenshot des Eintrags wurde unter anderem von der Mundo Deportivo veröffentlicht.

Der Kommentar des langjährigen Barca-Trainers lässt sich als Zuspruch für ter Stegen interpretieren und erhielt in kürzester Zeit tausende Likes. Später war seine Reaktion jedoch nicht mehr sichtbar, offenbar hat er diese wieder gelöscht - womöglich, weil auch das unverfänglich anmutende Lob für ter Stegen aktuell als pikante Parteinahme im Konflikt mit dem Klub anmutet.

Xavi kennt den deutschen Torhüter gut: In der Saison 2014/15 standen sie gemeinsam für den FC Barcelona auf dem Platz, später arbeitete Xavi von 2021 bis 2024 als Cheftrainer der Blaugrana mit ter Stegen zusammen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ter Stegen weist Vorwürfe entschieden zurück

Ter Stegen hatte sich am Freitagabend in einem ausführlichen Statement zu den anhaltenden Spekulationen rund um seine Person geäußert. Dabei wies er die Vorwürfe entschieden zurück, wonach seine Rückenoperation mit der Registrierung neuer Spieler in Verbindung stehen könnte. Zudem signalisierte der 33-Jährige in aller Deutlichkeit Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Verein.

Der FC Barcelona hatte kürzlich ein Disziplinarverfahren gegen seinen langjährigen Stammtorhüter eingeleitet und ihm die Kapitänsbinde entzogen. Hintergrund ist ter Stegens angebliche Weigerung, eine Einverständniserklärung im Zusammenhang mit seiner Rückenverletzung zu unterschreiben.

Der Torwart hatte seine Ausfallzeit mit „etwa drei Monaten“ beziffert. Das sorgte für wilde Spekulationen, da Barca nur dann 80 Prozent seines Gehalts zur Registrierung neuer Spieler verwenden kann, wenn ter Stegen mindestens vier Monate ausfällt.