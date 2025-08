FC Barcelona: "Chaos" in der Kapitänsfrage um ter Stegen

Marc-André ter Stegen ist Kapitän des FC Barcelona - doch wie lange noch? In der Debatte um die Binde schieben sich Spieler und Trainer Hansi Flick gegenseitig die Verantwortung zu.

Die Zukunft von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona steht in den Sternen. Nach einer Rückenoperation fällt der deutsche Nationaltorwart mehrere Monate aus, die Spannungen um ihn im Klub reißen nicht ab .

Neuester Diskussionspunkt: Die heikle Frage, ob ter Stegen auch in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen wird. Der 33-Jährige war im Sommer 2024 zum Spielführer der Katalanen ernannt worden. Doch seine Degradierung zur Nummer drei und sein erneut langfristiger Ausfall lassen nun Zweifel an dieser Rolle aufkommen.

Kapitänsfrage spaltet den FC Barcelona

Die Marca schreibt bereits von einem „Chaos“, das Barcelona nach der Rückkehr von der Vorbereitungstour in Asien bevorsteht. „Das Problem liegt weniger in möglichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Spielern als vielmehr in den unterschiedlichen Präferenzen der Spieler und des Vereins“, heißt es weiter.