Bittere Diagnose bei Barca-Star nach Tränen-Abgang

Annabella Aulinger 22.09.2025 • 18:35 Uhr Der nächste Ausfall erschüttert den FC Barcelona. Bei Fermín López steht nun die Diagnose fest.

Unter Tränen hatte Fermín López vom FC Barcelona am Sonntag beim 3:0 Sieg gegen den FC Getafe den Platz verlassen müssen. Nun haben die Katalanen eine Diagnose bekanntgegeben.

Wegen einer Muskel-Verletzung des Hüftbeugers wird der Mittelfeldspieler laut Vereinsangaben für knapp drei Wochen ausfallen. Der 22-Jährige hatte sich gegen Ende des Spiels verletzt.

FC Barcelona kämpft mit Ausfällen

Es ist der nächste Ausfall in einer Reihe von Rückschlägen bei den Katalanen. Bereits Anfang September verletzte sich Wunderkind Lamine Yamal an der Leiste. Auch Marc-André ter Stegen, Gavi und Alejandro Balde fehlen verletzungsbedingt im Kader Barcelonas.

