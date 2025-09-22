Newsticker
Bittere Diagnose bei Barca-Star nach Tränen-Abgang

Bittere Diagnose bei Barca-Star

Der nächste Ausfall erschüttert den FC Barcelona. Bei Fermín López steht nun die Diagnose fest.
Hansi Flick hat ein Update zur Verletzung von Lamine Yamal gegeben und sich zur roten Karte von Diego Simeone geäußert.
Annabella Aulinger
Der nächste Ausfall erschüttert den FC Barcelona. Bei Fermín López steht nun die Diagnose fest.

Unter Tränen hatte Fermín López vom FC Barcelona am Sonntag beim 3:0 Sieg gegen den FC Getafe den Platz verlassen müssen. Nun haben die Katalanen eine Diagnose bekanntgegeben.

Wegen einer Muskel-Verletzung des Hüftbeugers wird der Mittelfeldspieler laut Vereinsangaben für knapp drei Wochen ausfallen. Der 22-Jährige hatte sich gegen Ende des Spiels verletzt.

FC Barcelona kämpft mit Ausfällen

Mindestens drei Spiele der La Liga wird der 22-Jährige nun voraussichtlich verpassen: gegen Real Oviedo (25.9.), Real Sociedad (28.9.) und den FC Sevilla (5.10.). Auch für das Champions-League-Spiel gegen PSG (1.10.) fällt López sehr wahrscheinlich aus.

Es ist der nächste Ausfall in einer Reihe von Rückschlägen bei den Katalanen. Bereits Anfang September verletzte sich Wunderkind Lamine Yamal an der Leiste. Auch Marc-André ter Stegen, Gavi und Alejandro Balde fehlen verletzungsbedingt im Kader Barcelonas.

Zudem hatte Innenverteidiger Pau Cubarsí beim 2:1-Auswärtssieg gegen Newcastle United über Schmerzen im linken Knie geklagt und die folgende Partie gegen Getafe nur von der Bank verfolgt. Die Verletzungssorgen in der Mannschaft von Flick werden größer.

