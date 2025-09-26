“Es interessiert mich nicht!“ Nationalcoach reagiert auf Flicks Kritik

SPORT1 26.09.2025 • 12:17 Uhr Barca-Coach Hansi Flick hat den spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente kritisiert. Dieser reagierte nun – und lächelte die Aussagen des Deutschen einfach weg.

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat die kritischen Worte von Hansi Flick, Coach des FC Barcelona, gelassen zur Kenntnis genommen. Als der 64-Jährige am Donnerstag auf den Ärger um den aktuell verletzten Lamine Yamal angesprochen wurde, lächelte er nur.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich erinnere mich in diesem Moment nicht daran, was Flick gesagt hat, und es interessiert mich auch nicht“, wurde de la Fuente kurz und knapp vom spanischen Online-Portal Sport zitiert. Weiter ging der Europameister von 2024 nicht mehr auf die zuletzt aufgekommene Thematik ein.

Flick: „Die Kommunikation könnte besser sein“

Der Hintergrund: Yamal war bei den vergangenen Pflichtspielen der Katalanen ausgefallen, nachdem er verletzt aus der jüngsten Länderspielpause zurückgekehrt war. Während dieser habe der Jungstar wiederum gespielt, obwohl er laut Flick schon angeschlagen zur Nationalmannschaft gefahren sei.

„In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler“, polterte der ehemalige Bundestrainer. Zudem kritisierte Flick den Austausch mit de la Fuente.

{ "placeholderType": "MREC" }