FC Barcelona: Szczesny leidet mit verletztem Keeper-Kollegen mit

Vincent Wuttke 29.09.2025 • 12:38 Uhr Wojciech Szczesny springt mal wieder beim FC Barcelona ein. Er leidet mit seinem verletzten Kollegen.

Auf einmal ist Wojciech Szczesny wieder der gefragte Mann beim FC Barcelona. Der Torwart-Routinier stand gegen Real Sociedad beim 2:1-Erfolg erstmals in dieser Spielzeit zwischen den Pfosten bei den Katalanen. Doch der Keeper leidet mit seinem verletzten Kollegen mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn der 35-Jährige ist wieder wichtig aufgrund der Verletzung von Joan Garcia. Angaben der Katalanen zufolge musste der Nachfolger des ebenfalls verletzten Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen am Samstag wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie einer Operation operiert werden.

Für Garcia, der die Verletzung am vergangenen Donnerstag beim 3:1 bei Real Oviedo erlitt, rückte nun wieder Routinier Szczesny zwischen die Pfosten.

Als der Pole von der Mundo Deportivo nach seinem Saisondebüt gefragt wurde, reagierte der erfahrene Profis mitfühlend.

{ "placeholderType": "MREC" }

Szczesny leidet mit Barca-Keeper mit

„Bitte sagt nicht, dass ich glücklich bin. Ich bin traurig über das, was Joan widerfahren ist. Das ist kein Grund zum Feiern. Ja, ich habe wieder für Barcelona gespielt, aber es fällt mir schwer, mich darüber zu freuen, wenn Joan pausieren muss .“

Er machte deutlich, schon bald wieder mit seiner Rolle als Reservist sehr zufrieden zu sein. „Ich hoffe aufrichtig, dass er schnell wieder auf den Platz zurückkehrt, denn dort gehört er hin. Ich möchte ihn weiterhin in unserem Tor sehen.“

Die Aussagen sind bemerkenswert. Doch der Torwart machte zuletzt schon auf sich aufmerksam durch seine besonderen Sichtweisen. So übte Szczesny im YouTube-Kanal Foot Truck auch leise Kritik an der offensiven Spielweise unter Trainer Hansi Flick. Denn diese führe auch immer wieder zu vermeidbaren Gegentoren.

„Das ist nicht mein Fußball. Ich schätze sehr, was Barcelona in diesem Jahr geleistet hat, und es war schön, das vom Spielfeld aus zu beobachten, aber das ist nicht mein Fußball“, sagte der Keeper.

{ "placeholderType": "MREC" }