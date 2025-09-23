Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Gavi-Schock beim FC Barcelona

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Gavi-Schock bei Barca

Der FC Barcelona vermeldet eine bittere Nachricht: Gavi wurde wegen einer Knieverletzung operiert und fällt monatelang aus.
Gavi reagiert auf die Aussage, ob er wirklich Fußball spielen kann – und stellt klar, was er von der Meinung mancher Leute hält.
SPORT1
Der FC Barcelona vermeldet eine bittere Nachricht: Gavi wurde wegen einer Knieverletzung operiert und fällt monatelang aus.

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Wie der Verein am Dienstagabend offiziell mitteilte, wird Mittelfeld-Talent Gavi für mehrere Monate ausfallen. Der 21-Jährige hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen und wurde bereits operiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Klub schätzt die Ausfallzeit des spanischen Nationalspielers auf vier bis fünf Monate. Damit wird Gavi im laufenden Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen und bis zur Rückrunde pausieren müssen.

Gavi: Konservative Behandlung brachte keine Besserung

Gavi hatte sich die Knieverletzung bereits Ende August zugezogen und deshalb in der laufenden Saison nur zwei Einsätze für die Katalanen absolviert. Weil eine konservative Behandlung in der Folge nicht das gewünschte Ergebnis brachte, war eine Operation doch unumgänglich.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Die Beschwerden sollten mit einer Arthroskopie gelindert werden. Man rechnete laut Mundo Deportivo lediglich mit einer Ausfallzeit von fünf Wochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Unangenehme Überraschung“ bei OP

Doch bei dem Eingriff kam es dem Bericht zufolge zu einer „unangenehmen Überraschung“. Denn die Verletzung ist schlimmer als zunächst angenommen, sodass sich seine Zwangspause nun deutlich verlängert.

Für Gavi ist es bereits der zweite schwere Rückschlag seiner Karriere. Ende 2023 hatte er sich das Kreuzband gerissen und war rund zehn Monate ausgefallen. Doch auch für den FC Barcelona selbst ist der langfristige Ausfall ein weiterer bitterer Dämpfer.

Am Sonntag verletzte sich Fermín López beim 3:0 Sieg gegen den FC Getafe ebenfalls und muss nun mehrere Wochen pausieren.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite