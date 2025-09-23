Gavi-Schock beim FC Barcelona

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Wie der Verein am Dienstagabend offiziell mitteilte, wird Mittelfeld-Talent Gavi für mehrere Monate ausfallen. Der 21-Jährige hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen und wurde bereits operiert.
Gavi-Schock bei Barca
Der Klub schätzt die Ausfallzeit des spanischen Nationalspielers auf vier bis fünf Monate. Damit wird Gavi im laufenden Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen und bis zur Rückrunde pausieren müssen.
Gavi: Konservative Behandlung brachte keine Besserung
Gavi hatte sich die Knieverletzung bereits Ende August zugezogen und deshalb in der laufenden Saison nur zwei Einsätze für die Katalanen absolviert. Weil eine konservative Behandlung in der Folge nicht das gewünschte Ergebnis brachte, war eine Operation doch unumgänglich.
Die Beschwerden sollten mit einer Arthroskopie gelindert werden. Man rechnete laut Mundo Deportivo lediglich mit einer Ausfallzeit von fünf Wochen.
„Unangenehme Überraschung“ bei OP
Doch bei dem Eingriff kam es dem Bericht zufolge zu einer „unangenehmen Überraschung“. Denn die Verletzung ist schlimmer als zunächst angenommen, sodass sich seine Zwangspause nun deutlich verlängert.
Für Gavi ist es bereits der zweite schwere Rückschlag seiner Karriere. Ende 2023 hatte er sich das Kreuzband gerissen und war rund zehn Monate ausgefallen. Doch auch für den FC Barcelona selbst ist der langfristige Ausfall ein weiterer bitterer Dämpfer.
Am Sonntag verletzte sich Fermín López beim 3:0 Sieg gegen den FC Getafe ebenfalls und muss nun mehrere Wochen pausieren.