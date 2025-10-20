Ärger um Vini Jr: "Deshalb hasst dich jeder"

Vinícius Júnior hat sich beim 1:0-Sieg von Real Madrid beim FC Getafe einmal mehr die Wut der gegnerischen Spieler zugezogen.
Vini-Zoff! „Deshalb hasst dich jeder“
Nachdem mit Alex Sancris schon der zweite Getafe-Akteur nach einer Aktion gegen den Brasilianer vom Platz gestellt worden war, geriet Vini Jr. in eine verbale Auseinandersetzung mit Sancris‘ Teamkollege Juan Iglesias.
Nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten habe Iglesias den Linksaußen der Königlichen mit folgenden Worten beschimpft: „Deshalb hasst dich jeder. Lerne von deinen Mitspielern!“
Vinícius lässt sich mehrmals theatralisch fallen
Die Worte seien durch die TV-Übertragung von Movistar zu belegen gewesen, hieß es.
Die Gründe für Iglesias‘ Wut auf Vinícius waren offensichtlich dessen Provokationen und theatralische Einlagen nach den erlittenen Fouls.
Nicht nur Sancris musste nach einem Foul am 25-Jährigen vom Feld, sondern auch Allan Nyom, der kurz nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit gegen Vini Jr. glatt Rot sah.
Iglesias war ebenfalls in einige Zweikämpfe mit dem Real-Star verwickelt.
Anschließend äußerte sich der 27-Jährige auch am Mikrofon von Movistar über Vinícius und sagte: „Es gibt Dinge, die man sich nicht erlauben darf. Man muss den Gegner und die Menschen respektieren.“