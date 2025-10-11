Früheres Barca-Juwel von Flick enttäuscht

Felix Kunkel 11.10.2025 • 14:04 Uhr Das ehemalige Barca-Talent Marc Guiu blickt kritisch auf den Austausch mit Cheftrainer Hansi Flick zurück. Dieser habe sich nicht wie gewünscht bei ihm gemeldet.

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Abschied vom FC Barcelona hat Marc Guiu enttäuscht auf das Verhalten von Cheftrainer Hansi Flick zurückgeblickt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das einzige Mal, als ich mit Hansi Flick sprach, sagte er mir nur, dass er mir Glück wünsche“, erklärte der 19-Jährige, der sich 2024 dem FC Chelsea angeschlossen hatte, beim Sender TV3. Flick war kurz vor Guius Wechsel zu den Katalanen gekommen.

Dass er sich für einen Transfer entschied, habe auch mit seiner Unzufriedenheit zu tun gehabt, führte Guiu aus: „Ich hätte mir gewünscht, dass der Trainer mich anruft, aber das ist nicht passiert. Ich habe endlich verstanden, dass die Situation nicht gut für mich ist, und habe mich entschieden zu gehen.“

Ex-Barca-Talent: „War klar, dass ich da nicht hingehörte“

Allgemein ist Guiu nicht gut auf den FC Barcelona zu sprechen. „Ehrlich gesagt hätte ich noch etwas mehr spielen können, aber man merkte schon, dass der Verein andere Pläne hatte. Da war Lewandowski, und sie hatten gerade Vitor Roque verpflichtet. Es war klar, dass ich da nicht hingehörte“, stellte der junge Stürmer fest.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sehr dankbar“ zeigt sich Guiu jedoch gegenüber Ex-Trainer Xavi. Unter dem Vorgänger von Flick absolvierte der Angreifer in der Saison 2023/24 sieben Profispiele (zwei Tore).

Bei Chelsea läuft es für Guiu derzeit nicht wirklich rund. Im Sommer wurde er zum AFC Sunderland ausgeliehen, die Leihe jedoch nach kurzer Zeit aufgrund der Verletzung von Liam Delap abgebrochen.