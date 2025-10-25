La Liga: Barca-Schock vor Clasico

Daniel Höhn 25.10.2025 • 09:42 Uhr Raphinha fehlt dem FC Barcelona länger als gedacht. Nach einer Trainingseinheit verspürt er wieder Schmerzen.

Der FC Barcelona um Trainer Hansi Flick muss noch länger auf seinen Stürmer Raphinha verzichten. Wie The Athletic berichtet, hat der Brasilianer einen Rückschlag erlitten.

Am Donnerstag war Raphinha nach seiner Oberschenkelverletzung zumindest teilweise ins Training der Katalanen zurückgekehrt, um fit für den Clasico bei Real Madrid am Sonntag (16.15 Uhr im LIVETICKER) zu werden.

Barca beklagt viele Verletzte

Wie nun das Portal The Athletic meldete, klagte der Angreifer noch während der Einheit über erneute Beschwerden und wird Barca wohl noch einen weiteren Monat nicht zur Verfügung stehen.

Dadurch würde er nicht nur den Clasico verpassen, sondern auch noch zwei Partien in der Champions League. Raphinha ist nach Robert Lewandowski, Dani Olmo, Marc-Andre ter Stegen und Gavi der fünfte Top-Star, der Barcelona derzeit nicht zur Verfügung steht. Zudem ist Flick gesperrt.