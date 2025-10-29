Newsticker
Nach Wut-Abgang: Vinícius gibt Statement ab

Vinícius Junior meldet sich nach seinem Frust-Abgang im Clásico zu Wort.
SPORT1
Mit seiner wütenden Reaktion auf seine Auswechslung hat Real Madrids Superstar Vinícius beim Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) für Schlagzeilen gesorgt.

Drei Tage nach dem Vorfall postete der Brasilianer in den Sozialen Medien ein Statement zu seinem Verhalten am vergangenen Sonntag und gab sich reumütig.

„Heute möchte ich mich bei allen Fans von Real Madrid für meine Verhaltensweise bei meiner Auswechslung entschuldigen“, leitete Vinicius sein Statement ein.

Vinícius entschuldigt sich Real-Kollegen und Fans

Er habe dies während des Trainings bereits persönlich getan, wolle sich auf diesem Wege aber noch einmal auch bei seinen Teamkollegen, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen.

„Manchmal überkommt mich meine Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Ehrgeiz beruht auf meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht“, schrieb der 25-Jährige. Er wolle weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid kämpfen, „so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe.“

Vinícius war bei seiner Auswechslung (72.) durch Trainer Xabi Alonso wutentbrannt direkt in die Kabine gestürmt, erst einige Minuten später kehrte er auf die Bank zurück. Für zusätzlichen Wirbel sorgten dabei Sätze, die sich wie eine Wechsel-Drohung anhörten („Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!“).

Nun sind die Wogen offensichtlich geglättet.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

