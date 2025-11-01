Newsticker
La Liga: Mbappé und Real stürmen weiter voran

Mbappé führt Real zum Kantersieg

Kylian Mbappé trifft doppelt für Real. Vinicius Junior lässt sich diesmal klaglos auswechseln.
Kylian Mbappé hat den Goldenen Schuh 2024/25 in Europa gewonnen, nachdem er 31 Tore in La Liga erzielt hatte. Der Franzose visiert nun die großen Mannschaftstitel mit den Königlichen an.
SID
Kylian Mbappé trifft doppelt für Real. Vinicius Junior lässt sich diesmal klaglos auswechseln.

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat nach dem Triumph im Clásico nicht nachgelassen und dominiert unter dem neuen Trainer Xabi Alonso weiter in La Liga.

Sechs Tage nach dem 2:1 gegen Hansi Flicks FC Barcelona gewann Real auch gegen den taumelnden Traditionsklub FC Valencia 4:0 (3:0) und vergrößerte nach dem zehnten Sieg im elften Saisonspiel den Vorsprung auf Barca zumindest vorerst auf acht Punkte.

Zwischen den Madrilenen (30 Punkte) und der Flick-Elf (22), die am Sonntag (18.30 Uhr) den FC Elche empfängt, liegt der FC Villarreal (23), der am Samstag 4:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano gewann. Der zweimalige Europapokalsieger Valencia - unter anderem 1980 mit Rainer Bonhof - steckt als Tabellen-18. ganz tief unten drin.

Mbappé sorgt frühzeitig für Klarheit

Kylian Mbappé, am Freitag mit dem Goldenen Schuh als Europas bester Torschütze der vergangenen Saison ausgezeichnet, entschied das Spiel mit seinen Saisontreffern Nummer 12 (19.) und 13 (31.) frühzeitig.

Jude Bellingham, der wie Mbappé auch gegen Barca getroffen hatte, erzielte das 3:0 (44.). Mit seinem ersten La-Liga-Tor sorgte Alvaro Carreras (82.) für den Endstand.

Vinicius Junior, im Clásico sehr wütend nach seiner Auswechslung und danach sehr reumütig, verschoss einen Elfmeter (43.). In der 79. Minute musste der Brasilianer erneut frühzeitig vom Feld - und gab diesmal nicht das bockige Kind.

