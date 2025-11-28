Flick nimmt Yamal in die Pflicht

Johannes Behm 28.11.2025 • 21:53 Uhr Hansi Flick fordert nach der schwachen Leistung gegen Chelsea mehr von seiner Mannschaft - insbesondere von Superstar Lamine Yamal.

Barcelonas Trainer Hansi Flick hat Superstar Lamine Yamal in die Pflicht genommen. Nachdem es für die Katalanen - und insbesondere für den 18-Jährigen - bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Chelsea in der Champions League alles andere als rund lief, hat der deutsche Chefcoach seinem Schützling eine kleine Ansage mit auf den Weg gegeben.

„Für mich liegt es jetzt an ihm, einen Schritt nach vorne zu machen und zu zeigen, dass wir das Spiel gegen Chelsea vergessen müssen. Jetzt muss er beweisen, wie gut er ist“, sagte Flick am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Liga-Partie gegen Deportivo Alavés.

Gegen Chelsea war Yamal überraschend blass geblieben. Nationalmannschaftskollege Marc Cucurella hatte den Rechtsaußen voll und ganz im Griff.

Flick lobt Cucurella

Von Flick gab es deshalb Lob: „Cucurella ist einer der besten Außenverteidiger der Welt, ein sehr guter Spieler.“

Dass Yamal frustriert auf seine Auswechslung reagiert hatte, wollte der 60-Jährige nicht zu hoch bewerten.