Rot-Wirbel bei Barca: Besorgniserregende Flick-Szene bewegt Spanien

Johannes Behm 30.11.2025 • 11:12 Uhr Barcelona meistert die Pflichtaufgabe gegen Alavés, Co-Trainer Marcus Sorg sieht allerdings spät eine Rote Karte. Im Anschluss sorgt ein Gespräch zwischen Hansi Flick und Raphinha für Aufsehen.

Auf der Barcelona-Bank um Hansi Flick und Co. sind beim 3:1-Sieg gegen Deportivo Alavés am Samstagabend die Emotionen offenbar übergekocht. Flicks Assistent Marcus Sorg sah kurz vor Schluss sogar die Rote Karte, genauso wie Torwarttrainer José de la Fuente.

Laut spanischen Medienberichten soll Sorg nach dem späten Treffer des ehemaligen Leipzigers Dani Olmo (90.+3) provokant in Richtung des vierten Offiziellen gejubelt haben. Auch der spanische Journalist Gerard Romero berichtet davon.

In Spaniens Presselandschaft ist allerdings eine Szene nach Abpfiff hängen geblieben. Die TV-Kameras hatten nach dem Sieg der Katalanen eine Interaktion zwischen Flick und Star-Angreifer Raphinha eingefangen, bei der der deutsche Trainer mit ernster Miene mehrmals den Kopf schüttelte und in die Leere starrte.

„Ein besorgniserregendes Gespräch“

Als „ein besorgniserregendes Gespräch“ bezeichnete die spanische Marca die Interaktion. „Das harte Bild, das Flick vor den Kameras hinterlässt, gibt Anlass zur Sorge um die Zukunft der katalanischen Mannschaft“, schreibt die Zeitung. Offenbar ging es bei dem Austausch sowohl um Flicks Unzufriedenheit mit der Leistung seiner Mannschaft als auch um den Platzverweis gegen seine Assistenten.

„Ich habe den vierten Schiedsrichter gefragt, was passiert ist, und er hat mir nichts gesagt. Mir hat ein wenig die Kommunikation mit dem vierten Schiedsrichter gefehlt“, klärte Flick auf der Pressekonferenz nach der Partie auf und betonte: „Wenn er mir gesagt hätte, ich solle meine Bank beruhigen, hätte ich das getan.“

Abseits dieser Thematik äußerte sich der ehemalige deutsche Bundestrainer auch über die Interaktion mit Raphinha. „Nach dem Ende des Spiels sagte Raphinha mir dasselbe wie beim letzten Mal: ‚Wir werden uns verbessern. Wir werden in den nächsten Spielen viel besser sein‘“, so Flick, der unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war.

Raphinha erklärt Gespräch mit Flick

Der Brasilianer hatte dafür nach Abpfiff Verständnis. „Der Trainer hat gespürt, dass wir auf dem Platz viel mehr leisten könnten, und auch wir wissen, dass wir viel besser spielen können. Er hat das Gefühl, dass die Mannschaft nicht ihre beste Leistung zeigt, und ich stimme ihm zu. Wir müssen uns noch sehr verbessern, aber dennoch glaube ich, dass es heute am wichtigsten war, den Sieg zu holen“, erklärte Raphinha im Nachgang.

Der Flügelspieler zeigte sich diesbezüglich optimistisch. „Wir haben Zeit, die schlechten Dinge zu korrigieren, und ich bin sicher, dass wir wieder zu unserer Bestform zurückfinden werden“, sagte der 28-Jährige.

Trotz schlechter Leistung zu gewinnen, sei schließlich auch eine Qualität. „Wir werden gewinnen, wenn wir gut spielen, aber wenn wir einmal schlecht spielen, ist mir das egal, wichtig ist nur, dass wir gewinnen“, erläuterte er.