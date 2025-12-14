NFL: Ausgerechnet Sorgenkind rettet Alonsos Job

Vincent Wuttke 14.12.2025 • 23:13 Uhr Der Trainer steht bei den Königlichen mächtig unter Druck. Ausgerechnet sein großes Sorgenkind rettet Alonso vorerst.

Der kriselnde spanische Fußball-Meister Real Madrid hat in La Liga erneut Schwächen offenbart, die Zukunftsfragen um Trainer Xabi Alonso aber zumindest vorerst verschoben. Gegen das Mittelfeldteam Deportivo Alavés gelang dem Tabellenzweiten ein knappes, aber glanzloses 2:1 (1:0). Ausgerechnet Sorgendkind Rodrygo schoss das Siegtor und rettete seinen Trainer vorerst. Dabei hatte Alonso den Brasilianer in den vergangenen Monaten fast durchgehend in der Startelf missachtet.

Zudem machte Rodrygo eine schier unendliche persönliche Krise durch. Unter der Woche traf er erstmals nach neun Monaten wieder für die Königlichen.

Ausgerechnet Rodrygo rettet Alonso

Der erste Sieg nach den Niederlagen gegen Celta Vigo und Manchester City weitet die „Schlinge um den Hals“ Alonsos, von der spanische Medien zuletzt berichtet hatten, immerhin ein wenig.

Unter der Leitung des früheren Leverkusener Erfolgstrainers kommt Real bislang noch nicht richtig in den Tritt und liegt trotz des Sieges über Alavés vier Punkte hinter dem Spitzenreiter Barcelona. Bereits das 1:2 gegen City in der Champions League war als vermeintliches „Endspiel“ für Alonso ausgerufen worden. Die düsteren Prognosen bewahrheiteten sich trotz der Pleite nicht.

Im Baskenland übernahmen die großen Namen Verantwortung. Kylian Mbappé schloss nach Vorbereitung von Jude Bellingham zur Führung für Real ab (24.). Nachdem Carlos Vicente für die Gastgeber ausgeglichen hatte (68.), verwertete Rodrygo eine Vorarbeit von Vinicius Junior zum Siegtreffer (76.). Nationalspieler Antonio Rüdiger absolvierte die volle Distanz in der Innenverteidigung.

Alonso hatte ausgerechnet in seinem Schicksalsspiel für eine große Überraschung gesorgt und verhalf dem 19-Jährigen Victor Valdepenas Talavera zum Profi-Debüt. Der Linksverteidiger spielt normalerweise in der Reserve und der Youth League. Er musste aber nun bei den Stars ran, weil Alvaro Carreras gesperrt ist und Alternativen wie David Alaba, Eduardo Camavinga, Fran Garcia oder Ferland Mendy allesamt ausfielen.

Weiter geht es für die Königlichen im Halbfinale der Copa del Rey gegen Drittligist CF Talavera am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und gegen den FC Sevilla am Samstag (21.00 Uhr/DAZN).

