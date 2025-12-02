Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

La Liga: Sorgen um Olmo nach Barca-Sieg

Sorgen um Olmo nach Barca-Sieg

Der frühere Leipziger Dani Olmo erzielt für Barcelona gegen Atlético Madrid einen Treffer, aber verletzt sich dabei an der Schulter.
Nach dem 3:1-Sieg gegen Alavés schien Barcelona-Trainer Hansi Flick sichtlich emotional. Nun erklärte der 60-Jährige, wie es dazu kam und warum der Deutsche offensichtlich so mitgenommen war.
SID
Der frühere Leipziger Dani Olmo erzielt für Barcelona gegen Atlético Madrid einen Treffer, aber verletzt sich dabei an der Schulter.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben die Tabellenführung in La Liga ausgebaut! In der vorverlegten Partie des 19. Spieltags gewannen die Katalanen nach Rückstand 3:1 (1:1) gegen das formstarke Atlético Madrid. Der Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt damit vier Punkte.

Die Führung der Gäste, die wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Folge gewonnen hatten, durch Alex Baena (19.) egalisierte der brasilianische Flügelstürmer Raphinha prompt (26.).

Olmo bezahlt Treffer teuer

Noch im ersten Durchgang verpasste Robert Lewandowski die Führung, der Stürmerstar schoss einen Foulelfmeter weit über das Tor (37.).

Zielsicherer zeigte sich dann Dani Olmo. Im offenen zweiten Durchgang erzielte der ehemalige Leipziger den Führungstreffer (65.), musste diesen aber möglicherweise teuer bezahlen.

Der 27-Jährige fiel bei der Schussbewegung, verletzte sich dabei an der Schulter und wurde direkt ausgewechselt. Ferran Torres traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung (90.+6).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite