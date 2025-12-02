La Liga: Sorgen um Olmo nach Barca-Sieg

SID 02.12.2025 • 23:15 Uhr Der frühere Leipziger Dani Olmo erzielt für Barcelona gegen Atlético Madrid einen Treffer, aber verletzt sich dabei an der Schulter.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben die Tabellenführung in La Liga ausgebaut! In der vorverlegten Partie des 19. Spieltags gewannen die Katalanen nach Rückstand 3:1 (1:1) gegen das formstarke Atlético Madrid. Der Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt damit vier Punkte.

Die Führung der Gäste, die wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Folge gewonnen hatten, durch Alex Baena (19.) egalisierte der brasilianische Flügelstürmer Raphinha prompt (26.).

Olmo bezahlt Treffer teuer

Noch im ersten Durchgang verpasste Robert Lewandowski die Führung, der Stürmerstar schoss einen Foulelfmeter weit über das Tor (37.).

Zielsicherer zeigte sich dann Dani Olmo. Im offenen zweiten Durchgang erzielte der ehemalige Leipziger den Führungstreffer (65.), musste diesen aber möglicherweise teuer bezahlen.