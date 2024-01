Bayern-Wunschspieler Araujo – ist er diese Ablöse wert?

Direkt im neuen Jahr war der personelle Notstand in der Abwehr des FC Bayern deutlich sichtbar. Minjae Kim ist für Südkorea beim Asien-Cup im Einsatz, Noussair Mazraoui für Marokko beim Afrika-Cup unterwegs. Beim Trainingsauftakt am Dienstag fehlte auch noch Matthijs de Ligt aus gesundheitlichen Gründen, meldete sich tags darauf aber schon wieder zurück.

Wird Araujo der neue Pavard bei Bayern?

SPORT1 berichtete bereits Mitte Dezember von einem Bayern-Vorstoß. Auf Nachfrage sagte Freund damals: „Die Transferphase bahnt sich an, grundsätzlich gibt es einige Gespräche, aber dazu will ich im Detail nichts sagen.“

Barca braucht Geld - die Chance für Bayern?

In dieser Saison stand er Katalanen in La Liga in zwölf von 18 möglichen Spielen auf dem Platz, in der Champions League bestritt er vier der sechs Vorrundenspiele.