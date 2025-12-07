Schreckszene um Bellingham: Plötzlich ist sein Gesicht voller Blut

Julius Schamburg 07.12.2025 • 23:51 Uhr Jude Bellingham verliert mit Real Madrid gegen Celta Vigo. Der Ex-BVB-Star wird dabei von einem Gegenspieler im Gesicht getroffen und blutet schwer.

Schreckmoment um Jude Bellingham: Der Mittelfeldspieler von Real Madrid ist während der 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo übel im Gesicht getroffen worden und blutete schwer.

In der 58. Minute war der Engländer in einem Zweikampf mit Borja Iglesias verwickelt. Iglesias stellte den Körper rein und traf den ehemaligen BVB-Star mit dem Ellenbogen im Gesicht. Der 22-Jährige ging zu Boden und Real bekam einen Freistoß zugesprochen. Verwarnt wurde Iglesias allerdings nicht.

Jude Bellingham blutet im Gesicht

Wenige Minuten später war zu sehen, dass Bellingham an der Schläfe blutete. Daher musste er das Spielfeld vor einem Eckstoß verlassen und wurde an der Seitenlinie behandelt. Nachdem die Blutungen gestoppt waren, durfte er auf den Rasen zurückkehren.

Da das alte Trikot mit Blut befleckt war, musste sich Bellingham ein neues Trikot anziehen. Weil er dies aber auf und nicht neben dem Platz tat, bekam er von Schiedsrichter Alejandro Quintero González die Gelbe Karte gezeigt (62.).

Die Mannschaft von Xabi Alonso verlor schlussendlich mit 0:2 (0:0). Der Schwede Williot Swedberg schoss Außenseiter Vigo mit einem Doppelpack (53./90.+3) zum ersten Auswärtssieg im Bernabéu seit 2014, den ersten Treffer legte dabei der ehemalige Bayern-Profi Bryan Zaragoza auf.

Real Madrid verliert die Nerven

Real dagegen verlor im zweiten Durchgang die Nerven.

Zunächst sah Fran García innerhalb ziemlich genau einer Minute erst Gelb, dann Gelb-Rot (65.) - für zwei Fouls an nahezu identischer Stelle auf Höhe der Mittellinie.

In der Nachspielzeit bekam Álvaro Carreras die Gelbe Karte wegen Meckerns, zeigte eine abfällige Geste Richtung Schiedsrichter Alejandro Quintero Gonzáles und sah deswegen Rot (90.+2).

Die Real-Stars waren damit nicht einverstanden, es gab einen weiteren Platzverweis gegen Endrick an der Seitenlinie sowie Verwarnungen gegen Rodrygo und Federico Valverde, die sich zu sehr beschwerten.

